Wielkie poruszenie po decyzji klubu, legenda znowu w akcji. Ma prawie 80 lat

W angielskiej Championship rywalizują aż 24 drużyny, przy czym na niższy szczebel rozgrywkowy po zakończeniu sezonu udaje się - podobnie jak w Premier League - trójka najgorszych klubów. Ekipa Bristol City, obecnie 16. w tabeli, ma wciąż spory zapas nad strefą spadkową, ale jednocześnie w przypadku jej ostatniej formy można mówić o równi pochyłej.

"Rudziki" po raz ostatni zatriumfowały 24 lutego, a od tego czasu w sześciu kolejnych występach odnotowały one pięć porażek (w tym odpadnięcie z Pucharu Anglii z Port Vale) i jeden remis. To sprawiło, że zarząd drużyny podjął się zdecydowanego ruchu...

Wielka zmiana w Bristol City. Do klubu powraca legenda brytyjskiej piłki

27 marca ogłoszono oficjalnie, że ze stanowiskiem trenera pożegnał się Austriak Gerhard Struber, zatrudniony latem 2025 roku. Jego obowiązki przejął tymczasem... 78-letni Roy Hodgson, który jak widać mimo wieku wciąż ma wiele zapału do pracy.

Hodgson będzie menedżerem "The Robins" krótkoterminowo - do końca bieżącej kampanii i dopiero potem ma zapaść decyzja o kolejnym kroku związanym z posadą trenera. Anglik tym samym wcieli się w rolę swoistego "strażaka".

Roy Hodgson ma za sobą 50 lat trenerskiej kariery

Roy Hodgson to legenda brytyjskiej piłki, zwłaszcza pod względem jego aktywności trenerskiej, którą rozpoczął w roku 1976 w szwedzkim Halmstads. W swym dorobku ma pracę m.in. w Interze Mediolan, Liverpoolu i Crystal Palace czy z reprezentacjami Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Finlandii oraz Anglii.

Co ciekawe weteran rodem z Londynu już raz w przeszłości prowadził Bristol City - w roku 1982. Jego ponowny debiut w roli sternika "Rudzików" nastąpi 3 kwietnia, kiedy to BC zagra w lidze z Charlton Athletic.

