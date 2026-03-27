Wielkie poruszenie po decyzji klubu, legenda znowu w akcji. Ma prawie 80 lat

Paweł Czechowski

Ekipa Bristol City, występująca na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, ma za sobą długą serię meczów bez zwycięstwa i passa ta ostatecznie doprowadziła do zmiany trenera "The Robins". W tej historii nie byłoby nic specjalnie zaskakującego, gdyby nie fakt, że nowym szkoleniowcem ogłoszono... Roya Hodgsona, który w sierpniu ubiegłego roku skończył 78 lat.

W angielskiej Championship rywalizują aż 24 drużyny, przy czym na niższy szczebel rozgrywkowy po zakończeniu sezonu udaje się - podobnie jak w Premier League - trójka najgorszych klubów. Ekipa Bristol City, obecnie 16. w tabeli, ma wciąż spory zapas nad strefą spadkową, ale jednocześnie w przypadku jej ostatniej formy można mówić o równi pochyłej.

"Rudziki" po raz ostatni zatriumfowały 24 lutego, a od tego czasu w sześciu kolejnych występach odnotowały one pięć porażek (w tym odpadnięcie z Pucharu Anglii z Port Vale) i jeden remis. To sprawiło, że zarząd drużyny podjął się zdecydowanego ruchu...

27 marca ogłoszono oficjalnie, że ze stanowiskiem trenera pożegnał się Austriak Gerhard Struber, zatrudniony latem 2025 roku. Jego obowiązki przejął tymczasem... 78-letni Roy Hodgson, który jak widać mimo wieku wciąż ma wiele zapału do pracy.

Hodgson będzie menedżerem "The Robins" krótkoterminowo - do końca bieżącej kampanii i dopiero potem ma zapaść decyzja o kolejnym kroku związanym z posadą trenera. Anglik tym samym wcieli się w rolę swoistego "strażaka".

Roy Hodgson ma za sobą 50 lat trenerskiej kariery

Roy Hodgson to legenda brytyjskiej piłki, zwłaszcza pod względem jego aktywności trenerskiej, którą rozpoczął w roku 1976 w szwedzkim Halmstads. W swym dorobku ma pracę m.in. w Interze Mediolan, Liverpoolu i Crystal Palace czy z reprezentacjami Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Finlandii oraz Anglii.

Co ciekawe weteran rodem z Londynu już raz w przeszłości prowadził Bristol City - w roku 1982. Jego ponowny debiut w roli sternika "Rudzików" nastąpi 3 kwietnia, kiedy to BC zagra w lidze z Charlton Athletic.

