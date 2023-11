Wielkie kluby chcą Piotra Zielińskiego. Włoskie media piszą o transferze Polaka

Pierwsza transferowa saga z Zielińskim w roli głównej miała miejsce przy okazji ostatniego okienka transferowego. Polak był przymierzany do klubów z Arabii Saudyjskiej i w pewnym momencie wszystko wskazywało na to, że jedną nogą jest już poza Europą. Transfer był już praktycznie zaklepany, gdy niemal w ostatnim monecie Zieliński zmienił zdanie - nieoficjalnie mówiło się, że wpływ na jego decyzję miała jego rodzina, w tym żona , która nie chciała przenosić się do Arabii Saudyjskiej.

Obecnie temat ewentualnej zmiany barw przez Zielińskiego powraca jednak po raz kolejny. Nie jest tajemnicą, że Polak ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już wkrótce może stać się wolnym zawodnikiem. Jak dotąd jego umowa z Napoli nie została przedłużona, a to podsyca spekulacje dotyczące przejścia piłkarza do innego klubu.