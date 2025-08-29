Wielkie gwiazdy przeciwko reprezentacji Polski. Karty zostały odkryte

Piątek to dzień ogłoszeń powołań do kadr narodowych. Podobnie jak w przypadku reprezentacji Polski, dokładnie o godzinie 12:00 poznaliśmy powołanych do zespołu holenderskiego. "Oranje" 4 września zagrają z "Biało-Czerwonymi" w Rotterdamie, a trzy dni później zmierzą się na stadionie im. S. Dariusa i S. Girenasa (obchodzącym w tym roku 100-lecie istnienia) w Kownie z Litwą. Obie konfrontacje odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Przypomnijmy, że "Pomarańczowi" zaczęli kwalifikacje dopiero w czerwcu, bo w marcowym okienku grali w Lidze Narodów. Po dwóch meczach w "naszej" grupie mają 6 punktów i bilans bramkowy 10:0.

Na liście powołanych przez Ronalda Koemana nie brakuje największych gwiazd. W zestawieniu znajdziemy Tijjaniego Reijndersa (błyszczącego w Manchesterze City), Frenkiego de Jonga, Virgila van Dijka, Memphisa Depaya, Nathana Ake, Denzela Dumfriesa czy Xaviego Simonsa, który właśnie staje się bohaterem transferu do Tottenhamu.

Koeman dał szansę dwóm debiutantom: 22-letniemu bramkarzowi Robinowi Roefsowi z Sunderlandu i 23-letniemu ofensywnemu pomocnikowi Feyenoordu Rotterdam Semowi Steijnowi.

Kadra reprezentacji Holandii na mecze z Polską i Litwą:

Rozwiń

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Virgil van Dijk JOHN THYS / AFP AFP

Ronald Koeman, selekcjoner "Oranje" AFP

Memphis Depay (z lewej) i Tijjani Reijnders. W tym momencie Holandia prowadziła 2:1 AFP