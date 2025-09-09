Wielkie emocje w Budapeszcie. Gol Cristiano Ronaldo, a potem nagły zwrot

Portugalia w czerwcu potwierdziła swoje mundialowe aspiracje, które pozwoliłyby skompletować karierę piłkarską Cristiano Ronaldo. Zespół prowadzony przez Roberto Martineza do finałów Ligi Narodów UEFA z pewnością nie podchodził w roli faworyta. Tutaj raczej wskazywano na Hiszpanów, którzy przecież podczas ubiegłego lata sięgnęli niespodziewanie po mistrzostwo Europy.

W finałach Ligi Narodów Cristiano Ronaldo i spółka prezentowali się naprawdę znakomicie, ostatecznie zakończyło się to triumfem w finale, w którym Portugalczycy po rzutach karnych pokonali właśnie Hiszpanów. Być może był to ostatni finał turnieju w narodowych barwach dla wielkiego Portugalczyka, ale Cristiano z pewnością ma jeszcze dwa cele do osiągnięcia w swojej karierze.

Kolejne trzy punkty dla Portugalii. Wielkie emocje w Budapeszcie

Pierwszym jest dobicie do granicy 1000 goli, czego jest już dość blisko (obecnie ma 943 gole na koncie przyp. red.). Drugim zaś zwycięstwo w mistrzostwach świata. Ostatnią szansą na wygranie mundialu będzie z pewnością ten w 2026 roku, ale najpierw trzeba się tam dostać. Portugalczycy eliminacje rozpoczęli od wyjazdu do Erywania, gdzie robili Armenię 5:0. W drugim spotkaniu mistrzowie Ligi Narodów walczyli w Budapeszcie z Węgrami.

Faworytem meczu w Budapeszcie byli oczywiście goście, ale spotkanie rozpoczęło się dość niespodziewanie, bo to Węgrzy w pierwszych minutach byli groźniejsi, co przełożyło się na dość szybko strzelonego gola. W 21. minucie bardzo dobrą piłkę w pole karne gości posłał Nagy, a w "szesnastce" doskonale odnalazł się Varga, który w praktycznie idealny sposób dołożył głowę i piłka wpadła do siatki.

Od tego momentu ataki zespołu Roberto Martineza stali się nieco aktywniejsi, bardzo dobrą okazję miał Ronaldo, ale został w ostatniej chwili uprzedzony. Nikt nie był jednak w stanie powstrzymać Bernardo Silvy, który balansując na linii spalonego, wypracował sobie wyborną sytuację do strzału i w 36. minucie strzałem z półwoleja doprowadził do remisu. Do szatni piłkarze obu reprezentacji zeszli z wynikiem 1:1.

Druga część rywalizacji na Puskas Arenie rozpoczęła się w najlepszy możliwy sposób dla Portugalczyków. Dobrą piłkę w pole karne z rzutu rożnego dostał Cristiano. Strzał kapitana gości został zablokowany, ale Varga zrobił to ręką. Sędzia wskazał więc na rzut karny, a stały fragment gry znakomicie wykorzystał CR7. Gdy wydawało się, że Portugalia powoli przejmuje kontrolę, gospodarze przypuścili kolejną szarżę.

W 84. minucie dobre podanie w pole karne posłał Nego. Piłka spadła pod nogi Vargi, który drugi raz w tym meczu pokonał Diogo Costę. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Dwie minuty później szybką akcję przeprowadzili Portugalczycy, a całość bardzo dobrym strzałem sprzed pola karnego wykończył Joao Cancelo, który przywrócił swój zespół na prowadzenie. Ostatecznie wynikiem 3:2 zakończyło się to spotkanie i Portugalia zdobyła drugie trzy punkty, przybliżając się do awansu na mundial.

Statystyki meczu Węgry 2 - 3 Portugalia Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 5 15 Strzały celne 2 7 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 0 3 Ataki 69 136

