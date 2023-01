Wielkie emocje na powrót Bundesligi! Bayern stracił punkty

Spośród czołowych lig europejskich najdłużej na powrót do gry musieli czekać piłkarze Bundesligi. Niemiecka ekstraklasa wznowiła rywalizację dopiero 20 stycznia - ale za to od razu od mocnego uderzenia w postaci meczu RB Lipsk z Bayernem Monachium. Gospodarze to po rundzie jesiennej trzecia siła ligi, z kolei goście - pierwsza.