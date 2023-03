Wielki wyścig gwiazd! Robert Lewandowski dogodni legendę?

Irańczyk już zakończył karierę, więc rekordowi Ronaldo nie zagraża. Broni nie składa jednak Lionel Messi, który w nocy skompletował hattrick w spotkaniu przeciwko Curaco i z 102 bramkami zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu. Co prawda do Ronaldo Argentyńczykowi brakuje 20 trafień, ale niewykluczone, że Messi będzie chciał obronić zdobyte w Katarze mistrzostwo świata, a to by oznaczało, że w reprezentacji będzie grał jeszcze przez cztery lata (Messi jest o dwa lata młodszy od Ronaldo).