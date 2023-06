Stało się to, co już w środę zapowiadała Interia Sport - Michał Pazdan związał swoją najbliższą przyszłość z Wieczystą Kraków . Podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Drużyna po niepowodzeniu w sezonie 2022/23 (brak awansu do II ligi) przechodzi spore zmiany. Trenera Wojciecha Łobodzińskiego zastąpił Maciej Musiał, pożegnano się ze Sławomirem Peszką i Radosławem Majewskim. Teraz nacisk ma być położony na odmłodzenie kadry, której mentorem ma być właśnie były reprezentant Polski i jeden z głównych jej bohaterów z mistrzostw Europy we Francji.

Michał Pazdan w Wieczystej Kraków. Były reprezentant Polski będzie grał z numerem "22"

Doświadczony obrońca w styczniu 2019 roku odszedł z Legii do tureckiego MKE Ankaragucu, a dwa lata później wrócił do Jagiellonii, gdzie grał również w latach 2012-2015.

Pazdan znalazł uznanie w oczach selekcjonera Adama Nawałki, który od 2015 roku regularnie powoływał go do reprezentacji Polski, w której tworzył duet stoperów z Kamilem Glikiem. Doszedł do ćwierćfinału Euro 2016 we Francji. Został też powołany na mistrzostwa świata w Rosji, gdzie zagrał w meczach z Senegalem (1:2) i Kolumbią (0:3). Po raz ostatni wystąpił w kadrze we wrześniu 2019 roku przeciko Słowenii (0:2) w eliminacjach Euro 2020. Łącznie 38 razy zagrał w narodowych barwach.