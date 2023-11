Wielki talent zagra dla Polski? Ojciec piłkarza deklaruje. "Furtka otwarta"

Hiszpański talent zagra dla Polski?

Jednym z najbardziej utalentowanych środkowych defensorów na świecie według wielu skautów jest Yarek Gąsiorowski. Wychowanek hiszpańskiej Valencii jest niezwykle ceniony, ale gra w młodzieżowych reprezentacjach "La Rojy". Jego ojciec w rozmowie z "WP SportoweFakty" zdradza jednak, że syn jeździ do Polski , a furtka z grą w naszych barwach pozostaje otwarta, dopóki przepisy na to zezwalają.

- Skoro przepisy stanowią, że furtka jest otwarta, to tak jest i tyle. Nie wiemy przecież co się wydarzy za pięć lat na przykład, w jakiej lidze syn będzie grał. Nie można więc wykluczyć niczego. Ale to zawsze będą jego wybory. A my, rodzina, będziemy go w nich wspierać - powiedział Robert Gąsiorowski.