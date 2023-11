Wielki sukces Polaka za oceanem. Ma powody do dumy, sięgnął po ważne trofeum

Dariusz Formella jeszcze kilka lat temu był uważany za spory talent rodzimej piłki. Wychowanek Lecha Poznań dostawał kolejne powołania do młodzieżowych reprezentacji, a także regularnie występował w rodzimej Ekstraklasie. Wielu ekspertów oraz dziennikarzy wskazywało, że piłkarz ma spory potencjał i być może będzie w stanie go zrealizować. Niestety, ale z każdym kolejnym sezonem było coraz gorzej, a utalentowany zawodnik zmieniał kolejne kluby w poszukiwaniu dawnego błysku.

Wielki sukces Dariusza Formelli. Polski zawodnik świętuje za oceanem

Finalnie podjął ciężką decyzję, by przenieść swoje talenty za ocean, a konkretnie do USA. To właśnie mityczna Ameryka miała odmienić jego losy, a także sprawić, że będzie on w stanie odbudować swoją karierę. Okazało się jednak, że zamiast szybkiego powrotu do Europy, jest zadomowienie się w tamtejszych realiach.