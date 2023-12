Wielki sukces Macieja Skorży. Teraz czas na Pepa Guardiolę

W ćwierćfinałowym meczu Klubowych Mistrzostw Świata FIFA japoński klub Urawa Red Diamonds, z polskim trenerem Maciejem Skorżą na ławce, wygrał 1-0 z mistrzem strefy CONCACAF, meksykańską drużyną z Leon. Złotą bramkę zdobył holenderski rezerwowy Alex Schalk w 78. minucie. We wtorek Urawa zagra z triumfatorem europejskiej Ligi Mistrzów, Manchesterem City, z Pepem Guardiolą na ławce. Co ciekawe trener Skorża już raz pokonał drużynę Guardioli - stało się to w 2008 r. gdy Wisła Kraków wygrała 1-0 z FC Barcelona w spotkaniu kwalifikacji Ligi Mistrzów.