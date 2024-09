Wielki sukces FC Barcelona, Lewandowski mógł pomóc. Ponad 150 milionów euro

FC Barcelona od kilku lat zmaga się z potężnymi problemami finansowymi, które "zostawił po sobie w spadku" Josep Maria Bartomeu. W związku z tym "Duma Katalonii" każdego lata drży o wzmocnienia kadry. Przez to też transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do "Dumy Katalonii" wydawał się wręcz niemożliwy, a do niego doszło. Co więcej, tego lata, gdy przyszedł Polak, Barcelona zrobiła zakupy za ponad 150 milionów euro.

Reklama