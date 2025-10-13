Wielki strach przed meczem z udziałem Izraela. Miasto drży, policja i wojsko w gotowości

Burmistrz Udine do ostatnich chwil miał nadzieję, że spotkanie reprezentacji Włoch z Izraelem zostanie przeniesione do innego miasta. Na nadziejach się skończyło. We wtorek o godz. 20:45 piłkarze obu drużyn na stadionie Friuli rozpoczną mecz eliminacji mistrzostw świata.

Skąd wzięły się obawy włodarzy Udine? Tego dnia około trzy godziny wcześniej planowana jest propalestyńska demonstracja, w której udział ma wziąć około dziesięciu tysięcy osób. Niespełna stutysięczne miasteczko na organizatora starcia wybrano po to, aby uniknąć jeszcze większych zgromadzeń w bardziej licznych włoskich aglomeracjach. Tak czy inaczej niedługo przed meczem z udziałem izraelskiej kadry dojdzie do potężnej manifestacji, której hasłem będzie "Stop ludobójstwu".

Dyskusja o Złotej Piłce w Polsat Futbol Cast. "Nie uważasz, że powinni zaprotestować?" Polsat Sport

Policja szykuje się na mecz Izraela. Boją się wszyscy. "Nie wiemy, co może się wydarzyć"

Uczestników demonstracji od wyjścia na ulicę nie odwiedzie fakt, że pierwszy etap planu pokojowego dla Strefy Gazy zakończył się powodzeniem i zawieszeniem broni.

Wszystko to sprawia, że Udine żyje w napięciu. Tysiąc policjantów z pomocą żołnierzy spróbuje zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, kibiców i piłkarzy, którzy będą przemieszczać się po poszczególnych rejonach miasta, takich jak lotnisko czy hotel. Mówiąc krótko, Włosi przygotowują się na zamieszki.

- Nie wiemy, co się może wydarzyć, boimy się też o naszych pracowników. Dlatego pozostajemy zamknięci - mówi jeden z właścicieli restauracji w rozmowie z portalem rainews.it. Za to Paolo Carestiato, komendant lokalnej policji w Udine, radzi: - Zalecamy usunięcie samochodów z ulic, ponieważ - choć mamy nadzieję, że demonstracja będzie miała pokojowy charakter - istnieje ryzyko, że znajdą się tam osoby o innych zamiarach.

Gmina i inne organy miasta apelowały do pokojowego przeprowadzenia marszu, przekształcenia go w łagodną demonstrację lub - ostatecznie - odwołania z powodu osiągnięcia porozumienia obu stron konfliktu. Organizatorzy potwierdzili jednak, że marsz się odbędzie. Przed i po wtorkowym meczu zachowane będą wszelkie środki ostrożności ze względu na status podwyższonego ryzyka.

Włoska Federacja Piłkarska poinformowała, że do tej pory sprzedano tylko ponad 8 tys. z szesnastotysięcznej puli wejściówek. Około stu kibiców gości ma zasiąść na trybunach stadionu Friuli. Obecnie Włosi z dwunastoma punktami na koncie zajmują drugie miejsce w grupie I eliminacji mundialu. Pierwsza jest Norwegia, która zebrała sześć oczek więcej. Najprawdopodobniej kadrze Gennaro Gattuso uda się zakwalifikować do baraży z pozycji wicelidera. Przypomnijmy - Włochów nie było na dwóch ostatnich edycjach mistrzostw świata.

UEFA nie wykluczy Izraela? To miał być koniec, jest decyzja GIACOMO COSUA AFP

Gennaro Gattuso AFP

Gennaro Gattuso AFP