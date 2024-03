Wielki skandal z udziałem reprezentantów. Zabalowali w nocnym klubie (WIDEO)

Jako że Włosi zapewnili sobie awans na Euro 2024, zajmując drugie miejsce w grupie C za Anglią, to w czasie gdy inne reprezentacje rywalizują w barażach, oni mogą rozgrywać mecze towarzyskie. Takowy odbył się minioną niedzielę. Na stadionie w New Jersey obrońcy tytułu z 2021 roku pokonali Ekwador 2:0 po trafieniach Lorenzo Pellegriniego oraz Nicolo Barelli. Prawdopodobnie to spotkanie przeszłoby bez większego echa, gdyby trzech piłkarzy z Ekwadoru nie zabalowało w klubie nocnym i to na dodatek jeszcze przed sparingiem. Reklama

Trzech piłkarzy Ekwadoru przyłapanych w klubie nocnym przed meczem. Jeden był niepełnoletni

Sieć obiegło nagranie, na którym widać trzech piłkarzy reprezentacji Ekwadoru: Roberta Arboledę (Sao Paulo), Gonzalo Platę (Al Sadd) i Kendry'ego Paeza (Independiente del Valle). Z tego grona przeciwko Włochom zagrali Plata i Paez, co oznacza, iż sztab prawdopodobnie jeszcze o niczym nie wiedział. Cała trójka bawiła się w jednym z nowojorskich klubów nocnych. Wideo pokazuje, jak jeden z piłkarzy macha zwitkiem pieniędzy, podczas gdy wokół niego tańczy striptizerka, a pozostali dwaj bawią się znakomicie.

Jak podaje ekwadorska "La Data" sprawa jest o tyle poważniejsza, że wszystko miało się wydarzyć przed meczem towarzyskim z Włochami. To jednak nie koniec. Prawdziwym skandalem jest to, że jeden ze wspomnianej trójki, a konkretnie Kendry Paez ma zaledwie 16 lat (4 maja skończy 17). Warto podkreślić, że utalentowany pomocnik został już nawet kupiony przez Chelsea, do której ma się przenieść w 2025 roku, gdy osiągnie pełnoletność. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje prawo, które mówi, że osoby poniżej 21 roku życia nie mogą bawić się w klubach nocnych, przez co zawodników mogą czekać kłopoty z prawem. Wygląda bowiem na to, że udało im się sfałszować wiek Paeza. Reklama

Ekwadorska federacja zapowiada śledztwo. "Pojawiły się filmy sprzeczne z naszymi wartościami i zasadami"

Do afery odniósł się już Ekwadorski Związek Piłki Nożnej, który zapowiedział własne śledztwo. "Reprezentanci mieli czas wolny w piątek 22 marca w godzinach od 14:30 do 20:30. Pojawiły się filmy sprzeczne z naszymi wartościami i zasadami. Filmy będą analizowane w związku z powołaniami do reprezentacji".

Z tego komunikatu wynika jasno, że cała trójka może raczej zapomnieć o powołaniach na najbliższe zgrupowania.

Ekwador całkiem nieźle radzi sobie w trwających eliminacjach mistrzostw świata 2026 (w strefie UEFA ruszą dopiero w marcu 2025 roku przyp. red.). Po sześciu kolejkach zajmuje piąte miejsce w 10-zespołowej grupie dające awans. Do tej pory doznał tylko jednej porażki i co ciekawe, wyprzedza fatalnie spisującą się Brazylię, która nie wygrała żadnego z ostatnich czterech spotkań.



Włochy - Ekwador / William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP - William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP / AFP

