Selekcjoner objęty śledztwem tuż przed mundialem

Upłynie jednak w cieniu śledztwa, które dotyczy molestowania seksualnego w zambijskiej kadrze. Śledztwo trwa od kilku miesięcy, ale teraz "The Guardian" poinformował, że obejmie także selekcjonera kadry. Bruce Mwape , który ma poprowadzić Zambijki na mundialu, jest oskarżany o zmuszanie zawodniczek do uprawiania seksu i napaści na tle seksualnym, więc sprawa jest poważna.

- Zawodniczkom grożono karami, jeśli odważą się powiedzieć coś o tym, co się działo w kadrze. Federacja przymykała oko, bo kobieca kadra Zambii osiągała dobre wyniki. To ich sposób na pokazanie sukcesu społeczeństwu i władzom. Ale za kulisami działy się okropne rzeczy - cytuje swoje źródło "The Guardian".