Cieszynka, która może wiele kosztować napastnika Antalyasporu

Podczas dzisiejszego meczu z Trabzonsporem ze smutkiem i zdziwieniem obserwowałem, jak Sagiv Jehezkel działał wbrew wrażliwości Antalyi, Antalyasporu i naszego kraju. Chcę, aby całe społeczeństwo wiedziało, że nie pozwolę na takie zachowanie podczas mojej kadencji jako prezydenta, bez względu na to, jaki wielki sukces może ostatecznie przynieść

Turecki minister zapowiedział śledztwo wobec piłkarza

Niedługo po meczu napastnik tureckiego klubu trafił do aresztu. Staną już także przed sądem w Antylyi. Portal "Fanatik" donosi, że klub zdecydowany jest na rozwiązanie z nim umowy. To dopiero pierwsza z konsekwencji jego uczynku. Niewykluczone, że trafi na dłużej do więzienia. Kolega klubowy Adama Buksy w obecnym sezonie był jednym z istotniejszych graczy w drużynie. W 13 spotkaniach ligowych zanotował sześć trafień.