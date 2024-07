System VAR swoją premierę miał w 2016 roku i od tamtego czasu sukcesywnie był wprowadzany przy okazji najważniejszych turniejów i rozgrywek piłkarskich . Mimo że pomaga on rozwiązać niemal wszystkie kwestie sporne, to decyzje arbitrów na jego podstawie czasami nadal budzą kontrowersje, choć nie zawsze słusznie. Najczęściej pojawiają się bowiem opinie, że wideoweryfikacja odbiera ducha gry i jest... zbyt dokładna, jak choćby w kwestii spalonych. Czasem też pojawia się niezgoda z werdyktami sędziów, podejmowanych na podstawie powtórek. Wydaje się, iż złoty środek znaleźć będzie bardzo trudno i zawsze pojawią się malkontenci, tak, jak właśnie w Norwegii .

Niedokończony mecz, bo kibice nie chcą VAR-u. Sceny w lidze norweskiej

W trakcie spotkania Rosenborgu Trondheim z Lillestroem doszło do iście absurdalnego zachowania kibiców. Protesty przeciwko VAR rozpoczęły się już po pierwszym gwizdku. Dziennik "Dagbladet" podaje, że na murawę początkowo poleciały... ciastka rybne. Wówczas sędzia nakazał zawodnikom zejście do szatni. Mecz wznowiono, ale tym razem fani dali już totalny wyraz swojego niezadowolenia. Tym razem na boisko wleciał piłki tenisowe i świece dymne. Po 30 minutach gry arbiter zdecydował się zakończyć mecz, którego w minioną niedzielę już nie dokończono.

Podkreślmy, że VAR w świecie piłki nożnej funkcjonuje już od ośmiu lat, a władze ligi norweskiej dopiero teraz zdecydowały się jego wprowadzenie. To rozwścieczyło kibiców, którzy nie są zwolennikami systemu. Argumentują to tym, że czas poświęcany przez sędziów na analizę i ewentualną zmianę decyzji za bardzo wydłuża czas trwania i psuje odbiór meczów. Co ciekawe, VAR jest ogólnie problemem w Skandynawii. W Szwecji fani też protestowali i to na tyle skutecznie, że... federacja porzuciła jego wdrożenie na stałe.