Wielki problem z Palestyną w obliczu wojny. FIFA kategorycznie się nie zgadza

Algieria postanowiła solidaryzować się z Palestyńczykami w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i to do tego stopnia, że zawiesiła na znak tej solidarności wszystkie rozgrywki piłkarskie w swoim kraju. Algierska federacja zaproponowała również, by Palestyna mogła rozegrać swoje mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 roku na jej boiskach. Wtedy zaoponowała FIFA.