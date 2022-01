Zakażonych koronawirusem jest bowiem 12 osób z obozu Komorów, w tym siedmiu piłkarzy i trener Amir Abdou.

W tym gronie jest dwóch bramkarzy - Moyadh Ousseini i Ali Ahamada, natomiast pierwszy golkiper, Salim Ben Boina, został wykluczony z powodu kontuzji.



"Zrobimy wszystko, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji" - powiedział El Hadad Himidi, generalny menedżer reprezentacji Komorów.



"Problemem jest, że wśród zakażonych są trener i nasi dwaj pozostali bramkarze, więc sytuacja jest skomplikowana" - dodał.



Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) zarządziła przed turniejem, że zespół, w którym wykryto przypadki Covid-19, musi rozgrywać mecz, nawet gdy nie ma składzie zdrowych bramkarzy.





Puchar Narodów Afryki. Masz 11 zawodników, musisz grać

"Drużyna jest zobowiązana do rozegrania meczu, jeśli posiada co najmniej 11 graczy, którzy uzyskali wynik negatywny" - stwierdziła CAF.



"W przypadku absencji bramkarza, musi zastąpić go inny piłkarz, pod warunkiem, że liczba dostępnych zawodników wynosi co najmniej 11. W wyjątkowych przypadkach komitet organizacyjny może podjąć właściwą decyzję" - dodano.



Komory mają nadzieję, że tak właśnie zostanie potraktowany przypadek Bena Boiny, który doznał kontuzji po ataku rywala, Andrew Ayewa, za co Ghańczyk otrzymał czerwoną kartkę, dzięki czemu będą mogli dowołać dodatkowego bramkarza.



Ich spotkanie z Kamerunem zaplanowano na poniedziałek.