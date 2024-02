Wielki powrót Zinedine'a Zidane'a? Włoski gigant zainteresowany legendą

Zinedine Zidane całą swoją trenerską karierę spędził w Realu Madryt . Najpierw Francuz współpracował z Carlo Ancelottim, gdy ten prowadził "Los Blancos" do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w maju 2014 roku. Wówczas "Zizou" był asystentem swojego zdecydowanie bardziej utytułowanego "profesora". Praca u boku Włocha wyraźnie dała jednak swoje bardzo dobre efekty w przyszłości, gdy Zidane niespodziewanie w styczniu 2016 roku dostał propozycję prowadzenia Realu po zwolnieniu Rafaela Beniteza.

Francuz w swojej roli spisał się lepiej niż dobrze. Okazał się idealnym człowiekiem do prowadzenia gwiazd, które wówczas grały w Realu Madryt. To Zidane potrafił sprawić, że tercet Gareth Bale - Karim Benzema - Cristiano Ronaldo na boiskach wyczyniał piłkarskie cuda. Ekipa, którą wówczas stworzył Zidane, zapisała się na stałe na kartach piłkarskiej historii, bo Real stał się pierwszym zespołem, który trzykrotnie z rzędu sięgnął po Ligę Mistrzów, a Francuz wszedł do drużyny przecież w połowie sezonu.