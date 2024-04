Arkadiusz Milik ten sezon ma zdecydowanie gorszy od poprzedniego. W ubiegłorocznych rozgrywkach Polak znajdował się w bardzo dobrej dyspozycji, a dodatkowo jego rywal do walki o skład Juventusu był zdecydowanie częściej niedysponowany do gry. W tym sezonie Vlahović jest już częściej dostępny dla Massimiliano Allegrego, a Włoch chętnie z niego korzysta. To sprawia, że Milik w hierarchii "Starej Damy" spadł jedynie do roli rezerwowego i to też nie tego pierwszego do wejścia.

Reklama