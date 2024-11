Mecz z Ukrainą rozpoczął kolejny koszmar Arkadiusza Milika

Na początku czerwca reprezentacja Polski była w ostatniej fazie przygotowań do mistrzostw Europy. Michał Probierz chciał wykorzystać dwa sparingi - z Ukrainą i Turcją - by rozwiać ostatnie wątpliwości względem powołań na wielki turniej. Jednym z zawodników walczących o prawo do wyjazdu do Niemiec był Arkadiusz Milik. Selekcjoner wystawił go w podstawowym składzie na pierwszy ze sparingów, ale zdrowie znów spłatało napastnikowi bolesnego psikusa. Polak doznał urazu już w drugiej minucie i szybko stało się jasne, że o wyjeździe na Euro 2024 może tylko pomarzyć.