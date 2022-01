Mateusz Bogusz to młodzieżowy reprezentant Polski. 20-latek uważany jest za duży talent. Eksperci wieszczą mu wielką karierę. Pomocnik od czerwca 2021 roku gra w barwach UD Ibiza na zasadzie wypożyczenia z Leeds United.

Mateusz Bogusz odniósł kontuzję w meczu z Malagą. Niestety, spełnił się czarny scenariusz

Bogusz bardzo dobrze spisywał się na hiszpańskich boiskach. Dla drugoligowca zdobył 4 gole i zanotował 7 asyst. Dokonał tego w 20 meczach.



Już wiadomo, że Bogusz w tym sezonie tego dorobku nie poprawi. Plany pokrzyżowała mu kontuzja. Polak minionej soboty wystąpił w spotkaniu z Malagą, ale nie dotrwał na murawie nawet do przerwy. Już po 23 minutach nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko.





20-latek jest już po badaniach. Jak się okazuje, ma zerwane więzadła krzyżowe

Pierwsze informacje mówiły o tym, że zawodnik prawdopodobnie naderwał więzadła krzyżowe. Bogusz przeszedł szczegółowe badania. Niestety, kontuzja jest bardziej poważna niż początkowo przypuszczano.



- To zerwanie. Za dwa tygodnie operacja - przekazał Bogusz, cytowany przez "Onet Sport". To oznacza, że 20-latek do końca sezonu nie pojawi się już na boisku. Czeka go czeka co najmniej sześć miesięcy przerwy.