Wielki pech byłego reprezentanta Polski. Czeka go zakończenie kariery?

Radosław Majewski należy do najlepszych piłkarzy Wieczystej Kraków. Niestety, dla byłego reprezentanta Polski właśnie nadszedł koniec sezonu. Według informacji Interii Sport 36-latek w ostatnich tygodniach grał z naderwanym więzadłem krzyżowym, co zostało zdiagnozowane we wtorek. Jak potwierdziliśmy, w piątek Majewski przejdzie operację.