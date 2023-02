Na scenę w Paryżu zaproszony został Ronaldo, którego poproszono o krótkie wspomnienie zmarłej legendy. - Mówić o nim, to dla mnie bardzo wiele. Wyprzedzał swoje czasy. Był wielką inspiracją dla mnie i dla całego świata futbolu. Zostanie zapamiętany ze względu na swój wpływ nie tylko na piłkę, ale i na całe społeczeństwo. Kiedy zaczynał, to były inne czasy, również ze względu na kwestie rasizmu. To Pele pokazał, że czarnoskórzy zawodnicy również mogą - mówił były as reprezentacji Brazylii.