Wielki dzień Piotra Zielińskiego. Długo na to czekał, w końcu się udało

Polak zdecydował się na przenosiny z Neapolu do Mediolanu i podpisał umowę z nowym mistrzem Włoch, a więc Interem Mediolan. 30-latek podpisał umowę aż do 2028 roku, co pokazuje zaufanie zarządu Interu do naszego gwiazdora, ale także długofalowy plan "Zielka", który jasno wiąże się z Interem. Jasne było jednak, że w klubie z Mediolanu rywalizacja o miejsce w środku boiska będzie zdecydowanie większa niż w jego poprzednim zespole.