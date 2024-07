Kylian Mbappe we wtorek 16 lipca 2024 roku już w pełni oficjalnie rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu. Francuz został bowiem zaprezentowany, jako nowy piłkarz Realu Madryt przed wypełnionym po brzegi Santiago Bernabeu. Teraz gwiazdor uda się na krótkie wakacje, a do pracy ma wrócić w sierpniu. Pytaniem pozostawało to, kiedy zadebiutuje w nowych barwach. Sam gwiazdor rozwiał wątpliwości. - Będę pracować, żeby być dostępnym na Superpuchar w Polsce - powiedział na konferencji prasowej Mbappe.