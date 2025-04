Wielki chaos w Krakowie. Cios w znanego trenera Ekstraklasy. To musiało zaboleć

Piotr Stokowiec pozostaje bez zajęcia od lutego 2024 roku. Jego ostatnim pracodawcą był Łódzki Klub Sportowy. Niewykluczone, że lada dzień 52-letni trener obejmie szkoleniowe stery w II-ligowej Wieczystej Kraków.

O takim scenariuszu poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Wcześniej łączono z klubem m.in. Jana Urbana, Kazimierza Moskala i Jacka Magierę. Żaden z nich nie zastąpi jednak zwolnionego z posady Sławomira Peszkę. Reklama

Stokowiec miał być selekcjonerem. Dzisiaj jest na zakręcie - na horyzoncie II liga

Na wieść o tym, że pod Wawelem zameldować ma się Stokowiec, ofensywnie zareagował jeden z jego były podopiecznych - Patryk Lipski. 30-letni pomocnik jest obecnie zawodnikiem cypryjskiego Ethnikosu Achnas. W latach 2018-20 panowie reprezentowali barwy Lechii Gdańsk i... nie łączyły ich przesadnie dobre relacje.

"2022: Gdyby nie my, to byście dziś zapierdzielali do Niepołomic. 2025: Puszcza w Ekstraklasie, Piotr Stokowiec blisko 2. ligi" - to treść posta, jaki pojawił się na profilu Lipskiego w serwsie X.

Pierwsza część wpisu nawiązuje do słynnej wypowiedzi Stokowca skierowanej do kibiców Zagłębia Lubin, niezadowolonych z rezultatów osiąganych wówczas przez "Miedziowych". Doświadczony szkoleniowiec zapewne ani przez moment nie przypuszczał wtedy, że trzy lata później otrzyma propozycję pracy z trzeciego szczebla rozgrywkowego. I to w momencie, gdy Puszcza - w 2022 roku pierwszoligowiec - występuje w Ekstraklasie.

Nie wszyscy pamiętają, że w 2018 roku - po nieudanym dla biało-czerwonych mundialu w Rosji - przez moment właśnie Stokowiec był rozpatrywany jako następca Adama Nawałki na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej. Reklama

- Tak, ale do finalizacji nie doszło - przyznał niedoszły szef kadry w rozmowie z TVP Sport. - Nie chcę zdradzać szczegółów, pewne rzeczy niech pozostaną w gabinetach. Uważam, że zapracowałem sobie na taki status.

- Jednym z moich marzeń i celów jest praca za granicą. Ale wpływ na zatrudnienie w innym kraju ma mnóstwo czynników i nie zawsze są to kwestie sportowe - dodawał w tej samej rozmowie.

Na obczyznę nigdy nie trafił. Czy niebawem otworzy krakowski rozdział kariery? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe dni. Jeśli do awizowanego angażu dojdzie, już jesienią - na razie to czysta teoria - Stokowiec może... rywalizować z Puszczą o I-ligowe punkty.

