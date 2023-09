Wielka wpadka z biletami. Młodzi piłkarze nie pojechali na mecz reprezentacji

W ostatnim czasie w polskiej piłce wizerunkowe wpadki nie mają końca. Na mecz do Mołdawii wraz z kadrą poleciał Mirosław Stasiak , były działacz skazany za ustawianie meczów, w materiale wideo promującym Puchar Polski pojawiła się scena z sędzią Antonim Fijarczykiem , także zamieszanym w piłkarską korupcję, z kolei Robert Lewandowski w ostatnim głośnym wywiadzie stwierdził, że niektóre osoby z PZPN są "na żenującym poziomie".

Wydawało się, że przekazanie biletów dla klubów na mecz Polska - Wyspy Owcze pozwoli uniknąć dalszych wpadek. Darmowe wejściówki z puli PZPN miały sprawić, że na trybunach zasiądą najmłodsi piłkarze, na co dzień dopiero uczący się piłkarskiego rzemiosła w drużynach z niższych lig.

Niestety, już w czwartek, kilka godzin przed meczem, okazało się, że nie wszyscy otrzymali obiecane bilety - Orzeł Wierzbica w swoich mediach społecznościowych poinformował, że wbrew obietnicom wejściówek jednak nie ma. Co więcej, informację z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o braku biletów klub otrzymał mailowo zaledwie godzinę przed wyjazdem, gdy mali piłkarze byli już niemal gotowi do podróży do Warszawy. Zamiast wspólnego wyjazdu na PGE Narodowy był więc smutek i rozczarowanie.