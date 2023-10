Wielka wpadka kadrowicza w hicie. Jego zachowanie zszokowało widzów

Tak jak podczas wielu innych meczów eliminacji do mistrzostw Europy, tak początek rywalizacji Holandii z Francją poprzedzony został minutą ciszy. Był to hołd dla ofiar agresji w Izraelu i Palestynie, lecz również nauczyciela zabitego przez nożownika we francuskim Arras. Niestety nie każdy z zawodników umiał zachować się stosowanie. Kamery zarejestrowały, że kiedy inni piłkarze stali pogrążeni w zadumie, Jean-Clair Todibo wyglądał na mocno rozbawionego.