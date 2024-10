Wielka tragedia, zginęło siedmiu piłkarzy. Kondolencje z całego świata

Do tragicznego wypadku z udziałem piłkarzy doszło w Zambii. Zginęło w nim siedmiu zawodników trzecioligowego zespołu Chavuma Town Council FC. Do tego 12 osób zostało rannych, a pięć z nich zostało przetransportowanych do szpitala. Krajowy związek piłkarski (FAZ) jest w "głębokim szoku" po wypadku, do którego doszło w sobotę, gdy drużyna jechała na mecz trzeciej ligi w północno-zachodniej części kraju.