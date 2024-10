Wielka szansa dla Polaków. Rywale w tarapatach, selekcjoner już tego nie kryje

Od poniedziałku uwaga sportowych mediów ponownie koncentruje się głównie na podopiecznych Michała Probierza . "Biało-Czerwoni" rozpoczęli właśnie kolejne zgrupowanie, które ma przygotować wybrańców trenera do nadchodzących spotkań z Portugalią oraz Chorwacją. W stolicy przebywają wszystkie największe gwiazdy z Robertem Lewandowskim na czele. Selekcjoner ręce pełne roboty miał już jednak od zeszłego tygodnia.

W ostatniej chwili z listy powołanych futbolistów wypadło mu kilku piłkarzy. Dramat przeżył choćby Mateusz Skrzypczak . Zawodnik Jagielloni urazu nabawił się podczas niedzielnej potyczki z Legią Warszawa . Selekcjoner jeszcze tego samego dnia zdecydował się skorygowanie listy uczestników zgrupowania, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ . "Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne to Kacper Trelowski przyjechał za Bartka Drągowskiego. Kacper Kozłowski i Mateusz Skrzypczak również odpadają z powodu urazów" - mówił 52-latek na konferencji prasowej.

Jak się okazuje, z problemami mierzą się nie tylko Polacy. W jeszcze większych tarapatach znajdują się Chorwaci, którzy do Warszawy przylecą zaledwie kilkadziesiąt godzin po Portugalczykach. Podczas poniedziałkowego treningu w osobnych zajęciach uczestniczyli Josko Gvardiol , Martin Erlic oraz Duje Caleta-Car . Na murawie ponadto w ogóle nie pojawili się Ivan Perisic i Josip Sutalo . Mało? Z powodów prywatnych z kadrą nie przebywa także Mateo Kovacic , a zgrupowanie opuścił już kontuzjowany Marin Pongracic .

Szykują się zmiany w reprezentacji Chorwacji przed meczem z Polską

Z sytuacji nie jest oczywiście zadowolony trener Zlatko Dalić. Polska Agencja Prasowa, powołująca się na chorwackie media, informuje, że rozważa on dowołanie zawodników z młodzieżowej reprezentacji, co nie brzmi dobrze przed nadchodzącą konfrontacją z "Biało-Czerwonymi". 57-latek kciuki trzyma zwłaszcza za wspomnianego wcześniej Mateo Kovacicia. "Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i dołączy do nas jak najszybciej" - powiedział dziennikarzom.