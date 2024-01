Dzięki dobrym występom Milik przekonał szefów Juventusu, że warto go wykupić z Olympique Marsylia . Tak też się faktycznie stało. Po zakończeniu wypożyczenia do klubu ze stolicy Piemontu Polak podpisał już oficjalny kontrakt z Juventusem, który łączy go z klubem na kilka lat.

Wielka szansa dla Arkadiusza Milika. I to wszystko przed barażami

W trwającym sezonie Milik gra mniej. Jest to logiczne., gdy weźmiemy pod uwagę, że do zdrowia wrócił już Vlahović, który prezentuje się naprawdę dobrze. Dodatkowo świetnie rozwija się Turek Yildiz, a w ofensywie gra także Federico Chiesa . W związku z tym Polak stał się postacią zdecydowanie bardziej marginalną, a o swoją pozycję musi walczyć na treningach z Moise Keanem.

Wydaje się, że tę rywalizację wygrywa. Według Fabrizio Romano bowiem Juventus finalizuje rozmowy w sprawie wypożyczenia Włocha do Atletico Madryt. Do tego ruchu ma dojść jeszcze podczas zimowego okna transferowego. Wówczas Milik straci jednego rywala do gry, a w kontekście baraży do Euro 2024 każda minuta na boisku jest ważna.