Wielka strata dla polskiego sportu. Nie żyje Edward Kazimierski

Edward Kazimierski nie był postacią anonimową dla fanów piłki nożnej, w szczególności tych z Podkarpacia. Mężczyzna w latach 1967-1984 pełnił funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych Fabrycznego Klubu Sportowego Stal Mielec. To właśnie za jego kadencji drużyna ta odnosiła największe sukcesy, takie jak wywalczenie mistrzostwa kraju w latach 1973 i 1976. Nic więc dziwnego, że przez piłkarzy, kibiców i innych pracowników klubu był on absolutną legendą.

Nie żyje Edward Kazimierski. Miał 92 lata

To właśnie przedstawiciele Stali Mielec przekazali we wtorkowy poranek tragiczne wieści. W mediach społecznościowych opublikowali oni oficjalny komunikat, w którym poinformowali o śmierci wieloletniego wiceprezesa klubu. "Dziś rano dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Ś.P. Edward Kazimierski - legenda naszego klubu. To za jego prezesury drużyna Stali Mielec została dwukrotnie Mistrzem Polski oraz wicemistrzem Polski. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje" - takimi słowami Stal Mielec pożegnała Kazimierskiego.