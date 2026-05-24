Wielka sensacja, drugoligowiec z pucharem kraju. Gigant na kolanach, decydował karny w dogrywce

Piłkarskie zmagania w Portugalii w bieżącym (jeszcze) sezonie miały naprawdę interesujące odcienie - w tamtejszej ekstraklasie po mistrzostwo sięgnęło FC Porto, z trzema Polakami w składzie, a tymczasem Benfica, która nie przegrała ani jednego meczu, skończyła... zaledwie trzecia.

W Pucharze Ligi tymczasem w finale nie zameldował się nikt z krajowej "Wielkiej Trójki" - o trofeum zawalczyły Vitoria Guimaraes oraz Braga i to pierwszy z zespołów zdobył tu najwyższy laur. Ostatnią niewiadomą został Puchar Portugalii, a w nim doszło już do niebywałej wręcz sensacji.

Puchar Portugalii: Dawid pokonał Goliata. Torreense lepsze od Sportingu w finale

W rozegranym 24 maja finale Taca de Portugal zmierzyły się lizboński Sporting oraz drugoligowe SCU Torreense - i nie trzeba raczej się rozpisywać na temat tego, kto był tu faworytem. Piękno futbolu polega jednak na tym, że potrafi on mocno zaskakiwać.

Już na samym początku spotkania stołeczne "Lwy" wpadły w niemałe tarapaty - Torreense wyszło bowiem na prowadzenie już w 4. minucie po golu Kevina Zohiego i SCP przez długi czas nie było w stanie wyprowadzić riposty.

Ta nadeszła dopiero w drugiej połowie - w 54. minucie wyrównał Luis Suarez, ale potem Sporting nie poszedł za ciosem i po 90 minutach na tablicy wyników widniał remis 1:1.

Doszło więc do dogrywki, a w niej zimną krew stracił Maxi Araujo, notabene gracz, który asystował przy trafieniu Suarez. Urugwajczyk dopuścił się faulu w polu karnym i sędzia nie tylko wskazał na wapno, ale i dał futboliście bezpośrednią czerwoną kartkę.

"Jedenastkę" bezwzględnie wykorzystał Kabowerdeńczyk Stopira - i jak się okazało był to ostatni gol w tym meczu. Klub z Torres Vedras wygrał z Lizbończykami 2:1 i zdobyła absolutnie największe wyróżnienie w 109-letnich dziejach.

Torreense o krok od awansu do Primeira Ligi. Na ich drodze Casa Pia

Warto nadmienić, że przed Torreense jeszcze jeden, ostatni wysiłek w tej kampanii - 28 maja zagrają rewanżowe starcie w barażu o Primeira Ligę z broniącą się przed spadkiem z najwyższego szczebla rozgrywek Casa Pią - w pierwszej potyczce był remis 0:0.

Na koniec lipca zaś zwycięzcy Taca de Portugal zagrają o krajowy superpuchar z "polskim" Porto...

