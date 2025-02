Wielka legenda Realu w egzotycznej lidze. Zagra przeciwko reprezentantowi Polski

Sergio Ramos zostaje bez klubu, odkąd wraz z końcem poprzedniego sezonu opuścił Sevillę. Wszystko na to wskazuje, że wielka legenda Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii znalazła nowego pracodawcę. Informacje o finalizacji formalności przekazał nawet sam prezes klubu. Hiszpan ma trafić do klubu Monterrey Raydos, który występuje w lidze meksykańskiej. To oznacza, że szanse na grę przeciwko 38-latkowi będzie miał reprezentant Polski.