Szymon Włodarczyk już zimą tego roku łączony był z wyjazdem z Polski . Wówczas mówiło się jednak, że potencjalnym kierunkiem transferowym dla utalentowanego napastnika mogłyby być Stany Zjednoczone . Podobno jednak Włodarczyk chciał zostać w kraju, aby zebrać jeszcze trochę doświadczenia na poziomie PKO Ekstraklasy i wydaje się, że była to decyzja doskonała.

Po zakończeniu sezonu 2022/2023 Polak z pewnością na brak ofert narzekać nie mógł. Ostatecznie zdecydował się on przyjąć tę, która spłynęła do niego z austriackiej Bundesligi . Polak po dokładnej analizie przystał na propozycję złożoną mu przez austriacki Sturm Gratz i taka decyzja dziwić nie może. W tej drużynie w przeszłości wypromowało się wielu napastników.

Kolejny wielki występ Włodarczyka

Na drugiego gola Polaka trzeba było poczekać do drugiej połowy. W 62. minucie spotkania "dziewiątka" Sturmu doskonale wykorzystała swoje warunki fizyczne. Urodzony w Wałbrzychu napastnik wyszedł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i przeskoczył w polu karnym wszystkich obrońców. Piłka po jego strzale wpadła praktycznie w okienko bramki, a Włodarczyk skompletował dublet .

W końcówce napastnik miał jeszcze dwie szanse na hat-tricka. Najpierw jednak rzut karny dla Sturmu wykonał inny piłkarz, a później gol Polaka został anulowany z powodu spalonego. Nie ma jednak wątpliwości, że był to kolejny popis młodego snajpera, który w lidze ma już cztery gole, czyli dokładnie tyle samo, co lider klasyfikacji najlepszych strzelców .

Być może to już czas, aby zastanowić się nad tym, czy o Włodarczyku nie powinien zacząć myśleć Fernando Santos w kontekście gry w pierwszej reprezentacji. Osiem, meczów, siedem goli i jedna asysta, to bilans, który do takich propozycji zdecydowanie uprawnia. Powołania Portugalczyka już niebawem, a pierwsze mecze kadry w nowym sezonie na początku września.