Wielka chwila Łukasza Piszczka. Został bohaterem. Niewiarygodna dramaturgia

Łukasz Piszczek strzelił gola dla LKS Goczałkowice-Zdrój. Na tę chwilę czekał były reprezentant Polski

37-letni obecnie zawodnik wrócił do LKS-u - w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki - latem 2021 roku, odchodząc z Borussii Dortmund, choć jak sam przyznał włodarze BVB namawiali go do zmiany decyzji. W ostatnim czasie Łukasz Piszczek zmagał się z poważną kontuzją, która wykluczyła go z gry na ponad rok. W końcu w marcu po niezwykle długiej przerwie wrócił jednak na trzecioligowe boiska .