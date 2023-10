Wielka burza w sieci. Lewandowski usłyszał pytanie i nie mógł się opanować

- Powiem wam tak. To takie było przypadkowe, że pewnie ja gdzieś, przeglądając TikToka, albo ja z moją córką, coś przycisnęliśmy. Pokazywałem jej filmik, który ona uwielbia, ze mną w koszulce Barcelony jak tańczę. Pewnie gdzieś przypadkowo albo ja, albo moja córka mogła coś nacisnąć. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego zrobiłem. Potem ktoś mnie o to zapytał. Próbowałem tego szukać, ale nawet nie wiedziałem, jak to cofnąć - wytłumaczył wyraźnie rozbawiony Lewandowski.

Lewandowski musiał zmienić plany. Miał być Wawer, będzie Barcelona

- Pomyślałem od razu: O, to będą historie wokół tego, będą insynuacje prowadzone. A to totalne przypadek. Nie wiedziałem, że tak się zrobiło - dodał "Lewy", już nieco poważniej.

- Podchodzę do takich rzeczy już z większym dystansem: no i co z tego? Jakbym chciał powiedzieć, w którym kierunku będę szedł na wybory, to bym to śmiało powiedział. Nie miałbym z tym żadnego problemu. Wiele razy takie insynuacje się zdarzały, nic nowego. Mam wielki uśmiech na twarzy, gdy o tym mówię i gdy o tej sytuacji myślę.