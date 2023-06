Dwaj gospodarze mundialu 2026 wzięli się za łby

O ile półfinał między Kanadą a Panamą przebiegł spokojnie, a Kanadyjczycy wygrali pewnie 2:0 i po raz pierwszy znaleźli się w meczu o trofeum, o tyle w drugim starciu między USA i Meksykiem doszło do potężnej awantury i mordobicia. Stało się tak kilkukrotnie w trakcie spotkania rozgrywanego w Paradise pod Las Vegas, a zwłaszcza w 69. minucie, kiedy jeden z Meksykanów faulował rywala. Bójka wymknęła się spod kontroli i przeniosła na ławki trenerskie. Można to zobaczyć na filmie:

Sędzia rozdawał czerwone kartki. Wówczas obejrzeli je Meksykanin Cesar Montes, który posunął się do tego brutalnego faulu, a także Amerykanin Weston McKennie , gwiazda Leeds United. Wydaje się, że salwadorski arbiter mógł spokojnie ukarać więcej zawodników. Co się jednak odwlecze... Pod koniec meczu znowu w ruch poszły czerwone kartki. Po kolejnym starciu wylecieli z boiska Gerardo Arteaga z Meksyku oraz Sergino Dest z USA, grający w ostatnim sezonie w AC Milan po wypożyczeniu z FC Barcelona . Dodajmy do tego jeszcze osiem żółtych kartek.

"Welcome to CONCACAF" - ironicznie piszą teraz media, pokazując zagrania i faule oraz bójki z tego meczu.

Atmosfera była bardzo nerwowa, a Meksyk został rozbity przez Stany Zjednoczone 0:3, zatem w takich rozmiarach, w jakich nie uległ im od prawie ćwierćwiecza, od meczu w US Nike Cup z 11 czerwca 2000 roku. Przeciwnie, to jemu zdarzało się gromić Amerykanów np. 5:0 w Złotym Pucharze w 2009 roku. To uzmysłowiło Meksykanom, że tracą dystans do swoich sąsiadów. W trakcie niedawnego mundialu Meksyk po raz pierwszy od 1978 roku nie wyszedł z grupy, zresztą za sprawą Polski. Amerykanie natomiast awansowali i dopiero w 1/8 finału ulegli Holandii.