Rosja odgrażała się, że tak zrobi, ale uznawano to jedynie za grę. Wszak Rosja nie miała umocowania, aby wcielać krymskie kluby do swoich rozgrywek, co jest efektem specjalnego statusu futbolu na Krymie. W związku ze "sporem co do przynależności półwyspu" UEFA osiem lat temu zdecydowała, że kluby z Krymu będą miały odrębne, autonomiczne rozgrywki w specjalnej lidze. Liga została utworzona w 2015 przez delegację UEFA, której przewodniczył był prezes Słowackiego Związku Piłki Nożnej František Laurinec. Jak zapewnił, miało to "pomóc w ratowaniu futbolu na Krymie".