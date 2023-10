Wielka afera po derbach Aten. Piłkarz w szpitalu, lekarz zastraszany

Piłkarze Olympiakos i Panathinakosu dograli mecz do stanu 1:1, do początkowych minut drugiej połowy. Goście prowadzili, a po wznowieniu gry po przerwie gospodarze wyrównali. I to było na tyle, bowiem z trybun zaczęły lecieć przedmioty, więc spotkanie trzeba było przerwać.

Jedna z ciśniętych petard eksplodowała obok rozgrzewającego się Hiszpana Juankara - gracza Panathinaikosu Ateny. Ten padł na ziemię. Kibice Olympiakosu zaczęli wyć, dając tym do zrozumienia, że posądzają go o symulowanie. Juankar jednak nie czuł się dobrze. Powiedział lekarzowi zawodów, że ma zawroty głowy i kłopoty ze słuchem. Zabrano go do szpitala, a mecz został przerwany.