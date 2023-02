Wielcy światowego futbolu zamilkli, gdy przemawiał Polak. Niezwykłe sceny

Marcin Oleksy to bez wątpienia sportowiec, który może być stawiany za wzór determinacji - w 2010 roku, jako 23-latek, został potrącony przez samochód będąc w trakcie pracy, w wyniku czego stracił lewą nogę. Po latach postanowił powrócić do uprawiania swojej ukochanej dyscypliny, piłki nożnej, tym razem jako ampfutbolista - i osiągnął gigantyczny sukces.

6 listopada ubiegłego roku Oleksy, na co dzień związany z Wartą Poznań, zapisał na swoim koncie wyjątkowe trafienie - w ligowym meczu ze Stalą Rzeszów zdobył bowiem bramkę po przewrotce, nie dając szans golkiperowi drużyny przeciwnej.

To nie umknęło uwadze FIFA - wyczyn Polaka został nominowany do niezwykle prestiżowej nagrody im. Ferenca Puskasa dla najlepszego gola roku - gracz Warty najpierw znalazł się w ścisłym finale z Dimitrim Payetem i Richarlisonem , a potem... pokonał - bez wątpienia mocną - konkurencję.

Marcin Oleksy z nagrodą F. Puskasa. Futbolowa śmietanka wysłuchała wzruszających słów Polaka

Został tym samym pierwszym przedstawicielem naszego kraju, który sięgnął po wspomniane wyróżnienie i jednocześnie pierwszym ampfutbolistą docenionym w ten sposób. Chwilę po odebraniu statuetki Oleksy - zgodnie z tradycją - powiedział kilka słów do uczestników zorganizowanej w Paryżu gali:

Jego poruszająca przemowa, w której wspomniane było m.in. to, jak jego bliscy pomogli mu przejść przez trudne momenty, najpierw doprowadziła do pełnej skupienia ciszy wśród zgromadzonych, a następnie do burzy braw. Gianni Infantino, przewodniczący FIFA, musiał przy tym w pewnym momencie wręcz... podzielić się swoimi słuchawkami z sąsiadem, który również nie chciał uronić ani słówka z tłumaczenia - nasz gracz mówił bowiem w języku ojczystym.