Wieczysta znów szokuje, możliwy hit transferowy. To były król strzelców Ekstraklasy

Intensywne okienko w Wieczystej. Cel na wiosnę jest klarowny

Wieczysta Kraków zakończyła rundę jesienną Betclic 2. Ligi w imponującym stylu. Podopieczni trenera Sławomira Peszki uzbierali 45 punktów w 19 meczach, ustępując jedynie Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Lider ma na koncie o cztery "oczka" więcej, ale krakowianie byli bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o bramki. Strzelili ich najwięcej (45) i stracili najmniej (10). To tym bardziej imponujące, gdy pamięta się, że Wieczysta jest beniaminkiem w tych rozgrywkach. Wojciech Kwiecień nigdy nie ukrywał jednak, że jego ambicją jest wprowadzenie klubu do PKO BP Ekstraklasy. Właściciel nie zamierzał zatem zimą spocząć na laurach.

Dlatego też trwające okienko jest w wykonaniu krakowian intensywne. Jeszcze w grudniu zaskoczyli, sprowadzając do siebie byłego piłkarza Wisły, Petara Brleka. Później zespół wzmocnili też Kuba Wiśniewski czy Dijan Vukojević. To, co odbiło się jednak największym echem, miało miejsce pod koniec stycznia. To wtedy gruchnęła wieść o zakontraktowaniu 14-krotnego reprezentanta Czech, Jakuba Peska. Warto dodać, że jeszcze jesienią skrzydłowy występował w Lidze Mistrzów. Takie wzmocnienie jasno sugerowało, że Wieczysta nie zamierza zapuszczać korzeni na poziomie polskiej drugiej ligi.