Wieczysta potwierdziła bombę transferową. Jesienią grał w Lidze Mistrzów

14-krotny reprezentant Czech czwartym zimowym wzmocnieniem Wieczystej Kraków

Wojciech Kwiecień z pewnością lubi, gdy mówi się o Wieczystej Kraków. W poniedziałek poinformował o prawdziwym hicie. Do wicelidera Betclic 2. Ligi dołączył bowiem Jakub Pesek.

Dla Wieczystej w ostatnich latach grało już wiele uznanych nazwisk, by wymienić choćby obecnego szkoleniowca zespołu, Sławomira Peszkę, czy też Jacka Góralskiego. Ale ostatnie sprowadzone nazwisko to - przynajmniej na papierze - mogłoby być marzenie klubów PKO BP Ekstraklasy. Mówimy bowiem o 31-letnim skrzydłowym, który w dwóch ostatnich sezonach mógł cieszyć się z tytułów mistrza Czech. Zdobył je ze Spartą Praga, której jest wychowankiem. To jeszcze nie wszystko. W latach 2020-2022 Pesek rozegrał też 14 spotkań dla reprezentacji Czech, w których strzelił pięć goli. Jeżeli zaś chcemy skupić się na jeszcze aktualniejszych osiągnięciach, jesienią rozegrał dwa mecze w Lidze Mistrzów. Wyszedł w wyjściowym składzie zarówno na spotkanie ze Stade Brestois (1:2) i Atletico Madryt (0:6).