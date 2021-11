Klub z Krakowa, który dotarł do 1/16 finału Pucharu Polski (pożegnał się z rywalizacją po porażce 0-5 z rywalem zza miedzy, Garbarnią) na ligowym podwórku niepodzielnie dominuje. Po 16 kolejkach miał na koncie 46 punktów i dał się zatrzymać tylko raz - remisując w 8. kolejce z Orłem Ryczów 2-2.

Wieczysta znów straciła punkty

Wygląda jednak na to, że niedawna klęska w PP pozostawiła na drużynie Franciszka Smudy swoje piętno. W meczu ze znajdującym się w dolnej części tabeli KS Chełmek już od 8. minuty zmuszona była do gonienia wyniku po trafieniu Burego. Na 1-1 strzelił Linca w 31. minucie, ale gospodarze niedzielnego meczu zaaplikowali gola "do szatni" tuż przed przerwą (w 45. minucie trafił Kustra). Do remisu klub z ul. Chałupnika doprowadził dopiero w 85. minucie. Wtedy to trafił Bąk.



Wpadka nie zmieniła w żaden sposób sytuacji Wieczystej w tabeli IV ligi. Klub wciąż prowadzi, mając 11 "oczek" zapasu nad Wiślanami Jaśkowice, aktualnym wiceliderem.



