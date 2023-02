III-ligowa Wieczysta Kraków, która przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Turcji pokonała w sparingowym meczu występujący w ukraińskiej ekstraklasie zespół Inhułeć Petrowe 2:1. Był to ostatni mecz polskiej ekipy przed powrotem do kraju i końcową fazą przygotowań do rywalizacji o awans do II ligi. Póki co ekipa Dariusza Marca zajmuje w tabeli trzecie miejsce.