Wieczysta Kraków pokonała Hutnik II Kraków 3-0 w meczu 2. kolejki Klasy Okręgowej (Grupa 2). Zgromadzeni na stadionie kibice mogli oglądać występ kilku zawodników z ekstraklasową przeszłością. Na boisku pojawili się bowiem Emmanuel Kumah, Michał Miśkiewicz czy Sławomir Peszko.

Dla największej gwiazdy Wieczystej Sławomira Peszki był to debiut w oficjalnym spotkaniu Wieczystej. Klub właściciela aptek "Słoneczna" podejmował na swoim obiekcie Hutnik II Kraków i murowany faworyt do awansu nie zawiódł kibiców klubu.



Wieczysta wyszła na prowadzenie w 30. minucie meczu. Emmaneul Kumah przejął piłkę od rywala i popędził w stronę bramki Hutnika. Futbolówka po chwili dotarła do Adriana Frańczaka, a ten pewnym strzałem dopełnił formalności.



Peszko rozpoczął swoje show kilka chwil później. Były reprezentant Polski oddał strzał po ziemi zza pola karnego, a pędząca piłka zatrzepotała się w siatce. Piłkarz Wieczystej dołożył kolejne trafienie w drugiej połowie.



Po wrzutce w rzutu wolnego niepewną interwencją popisał się bramkarz Hutnika - Adam Dul. Futbolówkę w stronę bramki pchnął Peszko i udało mu się zdobyć drugiego gola w tym spotkaniu.





Wieczysta Kraków - Hutnik II Kraków 3-0

30' Frańczak

39' Peszko

67' Peszko