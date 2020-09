Futsalowa drużyna Widzewa będzie występowała w zbliżających się rozgrywkach 1. ligi, w których zmierzy się m.in. z Legią Warszawa. To nowa sekcja powołana przez klub z Łodzi, po e-sporcie i amp futbolu. Kolejną może być zespół piłkarek nożnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brutalny faul w meczu futsalu. Piłkarz został znokautowany. Wideo INTERIA.TV

O nowej drużynie, która w kolejnych ligowych rozgrywkach będzie rywalizowała pod szyldem Widzewa, poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej prezes łódzkiego klubu Martyna Pajączek.

Reklama

Sterniczka czterokrotnych piłkarskich mistrzów kraju zwróciła uwagę, że wielosekcyjność jest mocno wpisana w historię i charakter Widzewa, co klub chce szczególnie podkreślić w obchodzonym w tym roku jubileuszu 110-lecia.

- Chcemy kontynuować tę tradycję. W minionym sezonie udało nam się powołać sekcję amp futbolu, a czas pandemii był momentem, w którym dobrze rozwijał się nasz projekt e-sportu. Teraz zaś przyszedł czas na futsal - ogłosiła Pajączek.

Wskazała, że to widowiskowa odmiana piłki nożnej, która może być uzupełnieniem oferty dla kibiców, szczególnie w czasie przerwy w rozgrywkach na trawiastych boiskach. - Mecze na hali są szybkie, dobrze się je ogląda. Będzie to więc dodatkowa forma rozrywki oraz okazja do kibicowania kolejnemu zespołowi Widzewa - dodała.

Koordynatorem futsalowej sekcji został Przemysław Olczak, dotychczas prezes pierwszoligowego Malwee Łódź, którego miejsce w tych rozgrywkach zajmie Widzew. Trenerem drużyny został natomiast futsalowy mistrz kraju i reprezentant Polski Marcin Stanisławski.

- Jesteśmy na etapie budowy zespołu, który wystartuje na zapleczu ekstraklasy. Pierwszy raz schodzę na ten poziom, ale chcemy, by to co się teraz zaczyna, miało swój finał w ekstraklasie. Nie zamierzamy jednak od razu rzucać haseł o awansie czy tytule, bo nie chcemy drogi na skróty i sprowadzania tabunu ukształtowanych, drogich zawodników. Wolimy sami szukać talentów i otwieramy drzwi dla każdego zawodnika z potencjałem do gry w futsal - zapewnił Stanisławski, który był ostatnio grającym trenerem Gatty Acitve Zduńska Wola.

Łodzianie swoje mecze będą rozgrywali w Hali Parkowej przy ul. Małachowskiego, w której występują również koszykarki Widzewa. Na inaugurację 1. ligi 19 września zmierzą się z KS Gniezno. W grupie, do której trafił Widzew występuje 14 zespołów, w tym Legia Warszawa. Bezpośredni awans do elity wywalczy jedna drużyna.

Pajączek przyznała, że kolejnym krokiem w rozwoju wielosekcyjności Widzewa powinno być stworzenie kobiecej drużyny piłki nożnej. Zaznaczyła jednak, że do tego trzeba się poważnie i dobrze przygotować. - Na razie zajmiemy się tym, żeby podnosić jakość działających już w klubie sekcji - wyjaśniła.

Bartłomiej Pawlak