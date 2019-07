Marcin Robak ma nowy klub. 36-letni snajper będzie grał w drugoligowym Widzewie Łódź, w którym już kiedyś występował.

Robak podpisał dziś z Widzewem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok w przypadku awansu do Ekstraklasy.



"Dwa i pół roku spędzone w Widzewie było dla mnie wyjątkowym okresem. Dlatego zawsze podchodziłem do tego klubu z sentymentem. Cieszę się, że znów tu jestem. Wierzę, że ponownie pomogę Widzewowi w powrocie do piłkarskiej elity, bo taki jest mój cel, a wtedy będę mógł myśleć o kolejnych trafieniach w Ekstraklasie" - powiedział Robak, który po zakończeniu sezonu rozstał się ze Śląskiem Wrocław.



Napastnik, który w Ekstraklasie zdobył już 120 bramek, był przymierzany m.in. do spadkowicza z ligi, Miedzi Legnica. Ostatecznie zdecydował się jednak na ofertę Widzewa, który ma zamiar jak najszybciej wrócić do krajowej elity.



Należący do Klubu 100 Robak to dwukrotny król strzelców Ekstraklasy, w barwach Pogoni Szczecin i Lecha Poznań. Piłkarzem Widzewa był w latach 2008-10 i awansował z nim do najwyższej klasy.



To kolejny ważny ruch nowego szefostwa łódzkiego klubu, z Martyną Pajączek na czele, po zwolnieniu trenera Zbigniewa Smółki, którego zastąpił Marcin Kaczmarek.



