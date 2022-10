Wiceprezydent Galatasaray powiedział za dużo? To może być kierunek dla Ronaldo

Turecki klub poprzedni sezon zakończył rozczarowaniem, bo nie udało mu się zająć miejsca dającego prawo gry w Europie. Z tego powodu działacze chcąc zrekompensować kibicom ten nieudany czas, bardzo mocno zadziałali na rynku transferowym. Do klubu latem trafili chociażby Juan Mata, Mauro Icardi, Lucas Torreira czy Dries Mertens, a to wszystko w celu walk o historyczny, 23. tytuł mistrzowski w historii klubu.

Media w Turcji podejrzewają, że władze klubu szykują także jakąś bombę transferową zimą. Potwierdzają do słowa wiceprezydenta Erdena Timura, który w wypowiedzi dla telewizji klubowej, że plany klubu sięgają bardzo wysoko. - Myślimy o różnych nazwiskach. Nasza wyobraźnia nie ma granic. W tej chwili nie mogę podać, jakich chcemy piłkarzy, bo przed najbliższym oknem transferowym będziemy kontynuować negocjacje - stwierdził.

Cristiano Ronaldo trafi do Galatasaray?

Zdaniem tureckich mediów władze Galatasaray mają być gotowe, by uczynić Ronaldo najlepiej opłacanym piłkarzem w historii ligi. Ronaldo łączy z United kontrakt do czerwca 2023 roku, więc Turcy chcąc go sprowadzić już zimą, będą musieli wyłożyć jakąś gotówkę także za sam transfer.

Pytanie czy ich planów nie pokrzyżuje sam Ronaldo, który przed sezonem miał deklarować, że zależy mu na grze w klubie, który występuje w Lidze Mistrzów. Galata w tym sezonie nie tylko nie gra w europejskiej elicie, ale nie występuje także w żadnych innych rozgrywkach międzynarodowych, w przeciwieństwie do grającego w Lidze Europy United.

Być może jednak odejście Ronaldo okazałoby się najlepszym rozwiązaniem dla obu stron, bo wydaje się, że coś się wypaliło w relacji między Ronaldo a Czerwonymi Diabłami po jego powrocie do klubu przed rokiem. Ten sezon jest już apogeum tej przykrej sytuacji, czego przykład mogliśmy oglądać chociażby w niedawnym meczu MU z Omonią Nikozja.